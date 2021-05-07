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    • Güncel
    • 07.05.2021 12:18
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    • 07.05.2021 12:18
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    PKK'ya "Pençe-Şimşek ve Pençe-" darbesi! İşte toplam etkisiz hale getirilen sayısı

    haberi... : Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe- ları bölgesinde 2 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu.

    PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım darbesi!

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel PKK'ya "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım" darbesi! İşte toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı