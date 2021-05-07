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    • 07.05.2021 12:08
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    'den de görüldü! ları nedir? uyduları nasıl izlenir? Gökyüzündeki sıralı ışıklar...

    ları nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. tarafından uzaya gönderilen uyduları 'den de görüntülendi. Bu noktada, gökyüzündeki ışıkların sebebi olan nun ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, ? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Starlink uyduları nedir? Gökyüzündeki sıralı ışıklar...

    Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları Türkiye'den de görüntülendi. Starlink uyduları nedir? Elon Musk Starlink uydusu nasıl çalışır? Starlink uydusunun ne olduğu merak ediliyor. Gökyüzündeki kaynağı belirsiz ışıkların sebebi Starlink uydusu olarak açıklandı. Peki Starlink uyduları nedir?

    STARLİNK UYDULARI NEDİR?

    Starlink uydularının her biri 260 kg ağırlığında. Ve yaklaşık olarak dikdörtgen bir masa büyüklüğündeler. Üzerinde 4 tane güçlü anten bulunmakta. Bu antenler sayesinde hem kendi aralarında hem de dünyayla haberleşebiliyorlar. Enerjisini üzerinde akordiyon şeklinde açılan güneş panellerinden elde ediyor.

    Bu uydular iyon motorlarının itki gücüyle hareket ediyorlar ve bu güçle manevra yapıyorlar. Yörüngede yükseliyor, alçalıyor. Eğer bir çarpışma durumu olursa yönünü değiştiriyor. Ve görev süresi bittikten sonra ki normal uydulara göre daha kısa bir süre bu, kendisini atmosfere sokarak yakarak imha edebiliyor.

    Starlink, iyon motorlarında kripton yakıtı kullanan ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. Bunlar dışında uydu cihazında hassas bir navigasyon cihazı da yer alıyor.

        Tüm bu donanımın sebebi sadece internet hızını arttırmak ya da haberleşmeyi daha iyi bir hale getirmek değil, sayıları giderek artan diğer uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu gibi araçlarla çarpışmayı engellemektir. Çok düşük olasılıkla da olsa gerçekleşebilecek bu durum için her uyduya çarpışma önleyici bir sistem yerleştirilmiş. Bu uydulardan 60 tanesi üst üste bir zincir gibi dizilerek fırlatılıyor. Starlink uyduları, aynı kapsülün içerisinde çok katlı bir bina gibi üst üste diziliyor. Fırlatıldıktan sonra kapsülün dış kapakları açılıyor ve Starlink uyduları uzaya bırakılıyor.
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