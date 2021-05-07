STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink uydularının her biri 260 kg ağırlığında. Ve yaklaşık olarak dikdörtgen bir masa büyüklüğündeler. Üzerinde 4 tane güçlü anten bulunmakta. Bu antenler sayesinde hem kendi aralarında hem de dünyayla haberleşebiliyorlar. Enerjisini üzerinde akordiyon şeklinde açılan güneş panellerinden elde ediyor.

Bu uydular iyon motorlarının itki gücüyle hareket ediyorlar ve bu güçle manevra yapıyorlar. Yörüngede yükseliyor, alçalıyor. Eğer bir çarpışma durumu olursa yönünü değiştiriyor. Ve görev süresi bittikten sonra ki normal uydulara göre daha kısa bir süre bu, kendisini atmosfere sokarak yakarak imha edebiliyor.