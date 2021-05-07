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    • Güncel
    • 07.05.2021 08:56
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    • 07.05.2021 09:12
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    SON DAKİKA: Bordo bereliler 'de kritik öneme sahip 'ne konuşlandı

    Son dakika haberleri.... Mehmetçik Pençe operayonlarıyla Kuzey 'ta PKK'ya göz açtırmıyor. ’deki Mam Rash/Keri Dağı’nı kontrol altına alan Mehmetçik, ’nın karşısında bulunan t Tepe’de alan hakimiyetini genişletti. Avaşin’deki bir diğer stratejik nokta ’a operasyonun ilk günlerinde hava hücum harekâtı gerçekleştiren komando ve bordo bereliler, ’ne konuşlandı.

    Mehmetçik kritik noktayı ele geçirdi

    PKK hattının arka bölgelerine sızılması ve kontrolün sağlanması ile, İkiyakalar'ın güneyinde kalan teröristler kıskaca alınmış oldu. Mervanos ile Mam Rash arasındaki alanın kapatılmasıyla PKK'nın, İkiyakalar bölgesindeki gruplarla irtibatı kesilmiş olacak.

    HAVADAN NOKTA ATIŞI YAPILIYOR
    Örgüt, Irak içlerinden, Metina-Avaşin-Zap bölgelerine terörist takviyesi yapmaya çalışırken, TSK savaş uçakları ve İHA/SİHA'larla hareketli hedeflere nokta operasyon yapıyor.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 70
    Milli Savunma Bakanlığı, "teröristlere kaçış yok" başlığıyla yaptığı bilgilendirmede, 2 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından vurulduğunu, böylece operasyonun başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 70'e ulaştığını açıkladı.



        SİVİLLERİ KALKAN YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR
        Pençe-Şimşek operasyonun sürdüğü Metina'nın Zendura bölgesinde de çatışmalar devam ediyor. TSK, Metina'nın kuzeyinde kalan Balula ve Zinnar'da hakimiyeti sağladı.

        PKK'lı teröristlerin, Zinnar'ın güneyindeki Kesta köyüne girerek, sivilleri kalkan yapmaya çalıştığı, yerel halkın köyü boşaltmasının ardından, köyün içindeki teröristlerin ateş altına alındığı ifade edildi.
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        Mehmetçik kritik noktayı ele geçirdi
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Bordo bereliler Avaşin'de kritik öneme sahip Mervanos Tepesi'ne konuşlandı