ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 70

Milli Savunma Bakanlığı, "teröristlere kaçış yok" başlığıyla yaptığı bilgilendirmede, 2 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından vurulduğunu, böylece operasyonun başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 70'e ulaştığını açıkladı.