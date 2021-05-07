PKK hattının arka bölgelerine sızılması ve kontrolün sağlanması ile, İkiyakalar'ın güneyinde kalan teröristler kıskaca alınmış oldu. Mervanos ile Mam Rash arasındaki alanın kapatılmasıyla PKK'nın, İkiyakalar bölgesindeki gruplarla irtibatı kesilmiş olacak.
HAVADAN NOKTA ATIŞI YAPILIYOR
Örgüt, Irak içlerinden, Metina-Avaşin-Zap bölgelerine terörist takviyesi yapmaya çalışırken, TSK savaş uçakları ve İHA/SİHA'larla hareketli hedeflere nokta operasyon yapıyor.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 70
Milli Savunma Bakanlığı, "teröristlere kaçış yok" başlığıyla yaptığı bilgilendirmede, 2 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından vurulduğunu, böylece operasyonun başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 70'e ulaştığını açıkladı.