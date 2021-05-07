Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük tam kapanma uzatılacak mı? Açıklama geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Henüz istenilen sayıya düşmeyen vaka durumları ile ilgili yeni kararların gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele konusunda tam kapanma uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…
TAM KAPANMA UZATILACAK MI?
Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapanma sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılacağı iddiaları ile ilgili, 'Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok.' ifadelerini kullandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu da konu hakkında uzamasına yönelik bir değerlendirme bulunmadığını belirtti.
TAM KAPANMADAN MUAF OLAN KİŞİLER
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,