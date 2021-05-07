Ankara 1. İdare Mahkemesi, Foxlife isimli kanalın yayınladığı dizideki eşcinsel görüntülerle ilgili skandal bir karara imza attı. Mahkeme, eşcinsel çiftin öpüşmesine ilişkin görüntülere sorun yok dedi ve dizinin yayınlandığı Foxlife'ın cezasını bozdu.

AYKIRI DEĞİL DEYİP İPTAL ETTİLER

Foxlife'ın yayınladığı diziye ilişkin "Toplum milli ve manevi degerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." seklindeki yayın ilkesinin ihlal edildigi gerekçesiyle" dava açıldı. 5 gün süreyle durdurulmasına ve 21.114,00-TL idari para cezasıyla cezalandırılmas istendi. Ankara 1. İdare Mahkemesi ise skandal bir karar ile, 'hiçbir ihlal unsurunun bulunmadığı, dizide müstehcenlik veya genel ahlaka aykırı hiçbir unsurun yer almadığı' gerekçesiyle iptal etti.

EŞCİNSELLİĞİ BÖYLE ANLATTILAR

Foxlife'ın yayınladığı dizide "Senin de bunu istemene ihtiyacım var." "Hey! Sen ne istiyorsan ben de istiyorum. Seni hep destekleyecegimi biliyorsun tatlım. Her zaman. Kahraman gibisin." şeklindeki ifadelerle eşcinsel bir çiftin öpüşmesine yer verildi.

YAYIN İZLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ARKASINA SIĞINDILAR



Anayasa'nın 41. maddesi ile ailenin sosyal ve ekonomik yönlerden oldugu kadar hukuki bakımdan da korunması amaçlanıyor. Fakat eşcinselliği anlatan bu dizi mahkemeye göre 'yayın izleme özgürlügünü güvence altına alma' bahanesiyle serbest bırakıldı.