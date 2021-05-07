FETÖ'nün örgüt evinde iğrençlikler: Fetullah Gülen'in yeğeni elle taciz etti

"GÜLEN'İN YEĞENİ BENİ TACİZ ETTİ"

Örgüt evi abiliği yaptığı dönemde toplantıları Numan Gülen'in yaptığını ve kendisini taciz ettiğini öne süren, "Numan Gülen bana fiziksel olarak yakın davranması, taciz boyutuna varan el kol hareketleri beni çok rahatsız etmişti. Bu şahısla odasında 4-5 defa yalnız kaldığımda sürekli bana karşı özel ilgisinin olduğunu bana hissettirir, sarmaş dolaş vaziyette yanıma oturur ellerini sürekli bacaklarımda ve ellerimde gezdirir, ara sıra kafasına omzuma yasladığı olurdu. Bu davranışlar kız arkadaşımın bana sergilemiş olduğu davranışlar gibiydi. Artık başıma bir şey geleceğini de düşündüğümden bu evden yurda geçiş sürecim hızlandı" ifadelerini kullandı.