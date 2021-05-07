İzmir Çeşme'deki çevre katliamı A Haber canlı yayınında ele alındı. Popüler turizm bölgesinde ormanlık alana dökülen molozlar ve çöpler göze çarpıyor.

İnşaat şirketlerinin denetimden kaçan küçük kamyonet, kamyon ve traktörleri kullanarak ormanları moloz döküm alanına çevirdiği görülüyor.









YANGINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Ormanlık alandaki şişeler ve cam atıklar da yangına davetiye çıkarıyor.







Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekiyor.



