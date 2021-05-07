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    • 07.05.2021 16:20
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    İzmir 'de ! Ormanlık alanda yürek sızlatan manzara

    CHP’li ’nde yaşanan yürek sızlatan cinsten. ’de kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alana moloz ve inşaat artıkları atıldı. Orman yangınına da davetiye çıkaran atıklar yetkililer tarafından görmezden geliniyor. Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekerek ’nin çevre konularında geride kaldığını belirtiyor.

    İzmir Çeşme'de çevre katliamı!

    İzmir 'deki A Haber canlı yayınında ele alındı. Popüler turizm bölgesinde ormanlık alana dökülen molozlar ve çöpler göze çarpıyor.


    İnşaat şirketlerinin denetimden kaçan küçük kamyonet, kamyon ve traktörleri kullanarak ormanları moloz döküm alanına çevirdiği görülüyor.




    YANGINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR
    Ormanlık alandaki şişeler ve cam atıklar da yangına davetiye çıkarıyor.



    Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekiyor.

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    İzmir Çeşme'de çevre katliamı!
    Haberler Güncel İzmir Çeşme'de çevre katliamı! Ormanlık alanda yürek sızlatan manzara