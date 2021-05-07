Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli programla ilgili Sözcü Gazetesi'de çıkan manşet haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YALAN MANŞETİ
Sözcü Gazetesi'nin "İsraf günah değil mi?" başlıklı manşet haberde; "Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor" iddiasında bulundu.
"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE VAKIF MEDYA A.Ş TARAFINDAN HERHANGİ ÖDEME YAPILMAMIŞTIR"
Sabah'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nin söz konusu manşetini yalanladı ve "'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.