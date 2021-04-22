Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir.

Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.