AŞIDA TEDARİK SIKINTISI

Oktay, aşıdaki tedariki ile ilgili sıkıntılara da değindi. Çin ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Oktay, "Biontech ve Sputnik için görüşmeleri de yapıyoruz. Aşılama devam ediyor. Şu anda aşılamada dördüncü sıradayız. Burada çok daha hızlı bir şekilde devamını getireceğiz Sputnik zaten onayını aldı, görüşmelerini yaptılar, hızlı bir şekilde üretim boyutuba geçecekler" ifadelerini kullandı.

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