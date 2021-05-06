İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.





Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2021