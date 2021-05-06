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    • Güncel
    • 06.05.2021 15:13
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    • 06.05.2021 15:13
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    Son dakika: : Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor

    Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , Başkonsolosluğu'nun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını belirtti.

    Fahrettin Altun açıkladı: Yeniden faaliyete başlıyor

    İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Fahrettin Altun: Musul Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor