7-10-11 Mayıs 2021 banka çalışma saatleri nedir? Bankalar bugün saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre bankaların yeni çalışma saatleri de güncellendi. İşlemleri olan vatandaşlar tam kapanma boyunca bu saatlere göre evlerine yürüme mesafesinde olan bankalara gidebilecek.
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?
Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs, bayramın ilk günü ise 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu nedenle arefe ve 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'da da sokağa çıkma yasağı devam edecek.