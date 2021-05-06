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    • 06.05.2021 15:31
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulaması yapılıyor ve hesap işletme, para çekme ya da gönderme, borç ödeme, kredi işlemleri gibi daha pek çok işleri olan vatandaşlar ? Sorgulamasını yapıyor. Peki Ramazan Bayramı tatilinde kapalı olacak bankalar hangi saat aralığında hizmet verecek?

    takvim.com.tr
    7-10-11 Mayıs 2021 banka çalışma saatleri nedir?

    7-10-11 Mayıs 2021 banka çalışma saatleri nedir? Bankalar bugün saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre bankaların yeni çalışma saatleri de güncellendi. İşlemleri olan vatandaşlar tam kapanma boyunca bu saatlere göre evlerine yürüme mesafesinde olan bankalara gidebilecek.

    BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

    TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

    Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs, bayramın ilk günü ise 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu nedenle arefe ve 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'da da sokağa çıkma yasağı devam edecek.

        5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        Ramazan ayının da gelişiyle tam kapanma kararı gündeme geldi. Son günlerde artan vaka sayısı yeni uygulamaların konuşulmasına neden olmuştu. Bu nedenle vaka ve vefat sayısı, ağır hasta, iyileşen hasta sayısı ile test oranlarının da yer aldığı günlük korona tablosu merakla bekleniyor. 5 Mayıs tablosu açıklandı. Buna göre, 26.476 yeni vaka yer aldı ve 356 kişi de hayatını kaybetti.

        4 MAYIS KORONA TABLOSU

        Son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu. 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi. Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

        TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

        Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı ilerdeki günlerde belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısı olarak belirlediği hedef gerçekleşmezse tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılabileceği iddia ediliyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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