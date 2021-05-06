5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU



Ramazan ayının da gelişiyle tam kapanma kararı gündeme geldi. Son günlerde artan vaka sayısı yeni uygulamaların konuşulmasına neden olmuştu. Bu nedenle vaka ve vefat sayısı, ağır hasta, iyileşen hasta sayısı ile test oranlarının da yer aldığı günlük korona tablosu merakla bekleniyor. 5 Mayıs tablosu açıklandı. Buna göre, 26.476 yeni vaka yer aldı ve 356 kişi de hayatını kaybetti.

4 MAYIS KORONA TABLOSU



Son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu. 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi. Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı ilerdeki günlerde belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısı olarak belirlediği hedef gerçekleşmezse tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılabileceği iddia ediliyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.