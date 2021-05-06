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    , na ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermiyor

    'li tarafından yapılan açıklamada, “Tam kapanma ve bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz na, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine günlük yemek ve erzak yardımı ile 7/24 hizmet verecektir” denildi. Belediyesi yetkilileri, “Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona” şeklindeki eleştiriye “Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?” ifadeleriyle cevap verdi.

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    'nin, na ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine mesai saatleri dışında hizmet vermemesi eleştiriliyor.

    Sabah'ın aktardığına göre Belediyesi yetkililerinin, "Telefona kimse bakmıyor" şeklindeki eleştiriye, "Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?" ifadeleriyle cevap vermesi dikkat çekici bulundu.

    "ARIYORUZ AMA KİMSE BAKMIYOR TELEFONA"

    Maltepe Belediyesi'nin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Sevgili Maltepeliler. Tam kapanma ve bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz Kovid-19 hastalarına, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine günlük yemek ve erzak yardımı ile 7/24 hizmet verecektir" denildi.

    Maltepe Belediyesi yetkilileri, "Arıyoruz ama kimse bakmıyor telefona" şeklindeki eleştiriye "Merhaba, lütfen mesai saatleri içerisinde arayabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.

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