CHP'nin yönettiği Maltepe Belediyesi'nde rüşvet vurgunu!

Mağdur kadın Meryem Gündoğdu, Maltepe Belediyesi'nin zabıtaları tarafından kandırıldığını açıkladı. Mağdure, para almak için gelenlerin Ahmet ve Erhan isimli 2 kişi olduğunu ve bunların kendilerini polis olarak tanıttıklarını söyledi.

20 BİNDEN 90 BİN LİRAYA KADAR ÇIKMIŞLAR

Önce 20 sonra 40'a çıktığını sonra 90'a çıktığını sonra 80'e indirdiklerini 80 bin lira rüşvet verdiğini belirtti.

6 ay sonra yıkmaya geldiklerini görünce polise rüşvet verdiğini ifade etti.