CHP'nin yönettiği Maltepe Belediyesi'nde rüşvet vurgunu!

Mağdur kadın Meryem Gündoğdu Maltepe Belediyesi'nin zabıtaları tarafından kandırıldığını açıkladı. Gelen bilgilere göre, Ali Kılıç'ın rüşvet skandalından sıyrılmak için, yakın çevresine, "bu işi CHP Maltepe ilçe yönetiminin üstüne yıkın" dediği iddia ediliyor.
KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR
Mağdur kadın Meryem Gündoğdu, Maltepe Belediyesi'nin zabıtaları tarafından kandırıldığını açıkladı. Mağdure, para almak için gelenlerin Ahmet ve Erhan isimli 2 kişi olduğunu ve bunların kendilerini polis olarak tanıttıklarını söyledi.
20 BİNDEN 90 BİN LİRAYA KADAR ÇIKMIŞLAR
Önce 20 sonra 40'a çıktığını sonra 90'a çıktığını sonra 80'e indirdiklerini 80 bin lira rüşvet verdiğini belirtti.
6 ay sonra yıkmaya geldiklerini görünce polise rüşvet verdiğini ifade etti.
Gündoğdu, ilk 30 bini Maltepe'de verdiğini 3-4 gün arayla 20 bin daha verdiğini ve daha sonra da 30 bin lira daha verdiğini açıkladı.
RÜŞVET AĞINI KİM YÖNETİYOR?
Maltepe Belediyesi'nde ayyuka çıkan kirli rüşvet ağıyla ilgili dikkat çeken iddialar;