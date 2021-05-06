Ufka Yolculuk sınav sonuçları öğren! ufkayolculuk.com adresinden Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları açıklanıyor. Yüzbinlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin giriş yaptığı Ufka Yolculuk sınavında ilk aşama tamamlanıyor. 2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. Peki Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte yanıtı!
2. AŞAMA 23 MAYIS'TA
2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek, salgın tedbirlerinin sınavı gerçekleştirmeye imkân vermemesi durumunda sınav ileri bir tarihe ertelenecek.
UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI!
Aşağıdaki bağlantıdan Ufka Yolculuk sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
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