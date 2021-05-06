Tam kapanma uzatıldı mı? Flaş açıklama geldi! Tam kapanma 19 Mayıs'la birleşecek mi?

Oktay, kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık" diye konuştu.

Vatandaşlardan, esnaftan ve uzmanlardan gelen talepleri değerlendirerek tam kapanma sürecine girildiğini belirten Oktay, "Şu anda 25 bin rakamlarını gördük ve kısmet olursa bugünden sonra da daha aşağısını göreceğiz. Bizim asıl hedefimiz 5 bin. Dolayısıyla bu önümüzdeki 1 haftayı çok daha kurallara da riayet ederek geçirmeliyiz" ifadesini kullandı.