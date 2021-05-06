Tam kapanma uzatıldı mı? Flaş açıklama geldi! Tam kapanma 19 Mayıs'la birleşecek mi?

Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma 19 Mayıs'la birleşecek mi? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Tam kapanma döneminin uzatılabileceğine ilişkin de sosyal medyada sık sık konuyla ilgili paylaşım yapılıyor. Merak edilen konu ise tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı oldu. Peki tam kapanma uzatıldı mı? İşte detaylar...
TAM KAPANMA UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı.
DHA'da yer alan habere göre, tam kapanma sürecini son derece net ve şeffaf yürüttüklerini belirten Oktay, "Aslında tamamen veriye dayalı yürüttüğümüz bir süre. Sağlık Bakanlığı bizle günlük verileri sürekli paylaşıyor. Tabii biz olabildiğince bu salgın döneminde tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık; çünkü bunun ekonomik boyutu da olduğu için" dedi.
Oktay, kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık" diye konuştu.
Vatandaşlardan, esnaftan ve uzmanlardan gelen talepleri değerlendirerek tam kapanma sürecine girildiğini belirten Oktay, "Şu anda 25 bin rakamlarını gördük ve kısmet olursa bugünden sonra da daha aşağısını göreceğiz. Bizim asıl hedefimiz 5 bin. Dolayısıyla bu önümüzdeki 1 haftayı çok daha kurallara da riayet ederek geçirmeliyiz" ifadesini kullandı.