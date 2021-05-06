Savcılık ifadesinde, örgütsel dokümanın hard diskinden neden çıktığına anlam veremediğini ve bunların kendisine ait olmadığını iddia eden Barmaksız, evinde ele geçirilen Öcalan'a ait kitapların ise yasak olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi olduğunu ve PKK ile bağlantısının olmadığını ileri süren Barmaksız, "Okuyan düşünen bir insan olarak bazı değer yargılarına sahibim. Bu bağlamda kapitalizme karşıyım, sosyalist bir insanım. PKK/KCK, Abdullah Öcalan, YPG ile herhangi bir bağlantım yoktur. KCK sözleşmesi ve yapılanması ile ilgili bilgim yoktur, daha önce de duymadım." savunmasını yaptı.