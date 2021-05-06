Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasına giren delillerde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge ve fotoğraflar bulundu.
Dava dosyasından derlenen bilgilere göre, sanıklara ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi.
Bunlara ilişkin yapılan inceleme sonucunda, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge ve fotoğraflar bulundu.
Ayrıca sanıkların birçoğunun ev ve iş yerinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile örgütün diğer mensuplarının kitapları ele geçirildi.
Tutuklu sanık Bülent Barmaksız'ın bilgisayarında bulunan dokümanlar içeresinde, terör örgütleri PKK ve Suriye'deki yapılanması YPG ve YPS mensuplarına ait fotoğrafların yanı sıra örgüt propagandasının yapıldığı metinler yer aldı.
Savcılık ifadesinde, örgütsel dokümanın hard diskinden neden çıktığına anlam veremediğini ve bunların kendisine ait olmadığını iddia eden Barmaksız, evinde ele geçirilen Öcalan'a ait kitapların ise yasak olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi olduğunu ve PKK ile bağlantısının olmadığını ileri süren Barmaksız, "Okuyan düşünen bir insan olarak bazı değer yargılarına sahibim. Bu bağlamda kapitalizme karşıyım, sosyalist bir insanım. PKK/KCK, Abdullah Öcalan, YPG ile herhangi bir bağlantım yoktur. KCK sözleşmesi ve yapılanması ile ilgili bilgim yoktur, daha önce de duymadım." savunmasını yaptı.