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    • 06.05.2021 11:24
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    SON DAKİKA: 'in 'ye hakaretin altında yatan kuyruk acısı belli oldu! Bakan Çavuşoğlu'ndan belgeyle çıldırttı

    Son dakika haberleri... lideri geçtiğimiz gün için hakaret içeren " hayaliyle hareket eden küstahlar" ifadelerini kullandı. Rum liderin bu denli küstahlaşmasının altında yatan neden ise Dışişleri Bakanı 'nun 'deki görüşmelerinde masaya koyduğu ve Rum tarafının ikiyüzlülüğünü sergileyen belge oldu.

    Bakan Çavuşoğlu'nun Anastasiadis'i çıldırtan hamlesi

    Geçtiğimiz hafta Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerinden sonra Rum lider Türkiye için hakaret dolu sözler sarfetti. Görüşmenin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Türk tarafını 'Osmanlı İmparatorluğu' hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti ve bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti.

    Bu sert sözlerin nereden çıktığı merak konusu olurken Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge olayın iç yüzünü ve Cenevre'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rum ve Yunan tarafını çıldırtmasını şu ifadelerle yazdı:

    "SİZ KIBRIS RUMLARININ ADAYI TÜRKLERLE PAYLAŞMAYACAĞINI SÖYLEMEDİNİZ Mİ?"

    "...

    Cenevre'de kritik bir görüşme...

    Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...

    Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.

    Rum yönetimi lideri Anastasiadis konuşuyor.

    Yaklaşık 40 dakikalık konuşmaya bakarsanız, çözümü isteyen, federasyonu savunur görünen bir konuşma...

    Ve sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geliyor.

    Çavuşoğlu diplomasinin en açık ifadeleriyle öyle bir konuşma yapıyor ki...

    Kelimenin tam anlamıyla Anastasiadis'in, bugüne kadar uyguladığı "iki yüzlü diplomasi"yi örnekleriyle ortaya koyuyor.

    Açıktan soruyor:

        - Siz 4 yıl önce Crans Montana'da bana Kıbrıs Rumlarının iktidarı Kıbrıs Türkleriyle hiçbir zaman paylaşmayacağını, kendi halkınızı bu konuda ikna edemeyeceğinizi söylemediniz mi?

        Çavuşoğlu'nun bu sorusu masaya buz gibi düşüyor.

        "TÜRK HASTANELERİ DAHİ PAYLAŞMAYACAĞINIZI SÖYLEMEDİNİZ Mİ?"

        Bakan Çavuşoğlu, Anastasiadis'in toplantılarda başka, yüz yüze görüşmelerde başka konuştuğunu tarihleriyle anlatıyor...

        Diyor ki:

        - Yine Crans Montana'da siz bana halkınızın Kıbrıs Türkleriyle hastaneleri dahi paylaşmaya hazır olmadığını söylemediniz mi?

        Yıllardır oynanan bu ikili oyuna karşı Bakan Çavuşoğlu "artık yeter" dercesine örnekler vermeye devam ediyor:

        - 2004'te Annan Planı'nda ve 2017'de söylediklerinizi siz geri çevirdiniz... Masadaki önerileri ilk geri çeken siz değil miydiniz?

            BAKAN MASANIN ÜZERİNE BELGEYİ KOYUYOR

            Bakan Çavuşoğlu son olarak bir soru soruyor:

            - Crans Montana'da dağıttığınız belgede dönüşümlü başkanlığı reddetmediniz mi?

            Bu soruya BM Temsilcisi de şaşırıyor.

            Ve gözler Rum tarafına dönüyor.

            Panikle karışık bir kıpırdanma...

            Rum tarafı itiraz ediyor:

            - Nereden çıktı bu. Böyle bir şey yok...

            Ve işte o an Çavuşoğlu bir belgeyi masanın üzerine koyup soruyor:

            - Bu belge size ait değil mi? Söyleyin sizin yazdığınız belge değil mi...

            Rum tarafı belgeyi alıyor...

            SİGARASINI YAKIYOR

            Ve bir sessizlik.

            Çaresiz kabul ediyorlar.

            İşte o an Rum yönetimi lideri Anastasiadis yüzünü ters tarafa çeviriyor. Ve elektronik sigarasına sarılıyor..."
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Nikos Anastasiadis'in Türkiye'ye hakaretin altında yatan kuyruk acısı belli oldu! Bakan Çavuşoğlu'ndan belgeyle çıldırttı