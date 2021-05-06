Geçtiğimiz hafta Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerinden sonra Rum lider Türkiye için hakaret dolu sözler sarfetti. Görüşmenin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Türk tarafını 'Osmanlı İmparatorluğu' hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti ve bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti.

Bu sert sözlerin nereden çıktığı merak konusu olurken Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge olayın iç yüzünü ve Cenevre'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rum ve Yunan tarafını çıldırtmasını şu ifadelerle yazdı: