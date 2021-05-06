İYİ Partili İlçe Başkanı dolandırıcı çıktı! 'Dini güçlerim var' diye vatandaşın binlerce lirasını almış!

İYİ Parti Kars Sarıkamış İlçe Başkanı, dini güçleri olduğunu ve bedenlerine giren cinleri çıkartarak hastalıklarını iyileştirebileceğini söyleyerek kendisini din adamı olarak tanıttı. Kendisine başvuran kişileri, iyileştirmek amacıyla falakaya yatıran, bazılarını da asa ile tedavi etmek isteyen sözde din adamı, küçük bir kız çocuğunun sırtındaki yarayı iyileştirileceğini vaat ederek kız çocuğuna şiddet uyguladı. Bu yöntemle 7 kişiden 250 bin lira dolandıran ilçe başkanı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde, 7 kişilik grubun bir eve baskın yaptığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Eve gelen polis, sahtekar cinci hoca kılığındaki İyi Parti İlçe Başkanı'nı deşifre etti. Kars Sarıkamış İYİ Parti İlçe Başkanlığı yapan Ömer Özdemir ve eşi N.Ö.'nün Çorlu'da yaşadığı eve baskına gelen 7 mağdur, İYİ Partili sözde hoca olan ilçe başkanı tarafından dolandırıldığını anlattı.

DİNİ GÜÇLERİ VARMIŞ

Polis ekipleri tarafından mağdurların dinlenmesiyle gerçek ortaya çıktı. İYİ Partili cinci hocanın evine baskın yapan S.T, M.S, H.S, S.Y, F.S, C.S ve M.B'nin alınan ifadelerinde İYİ Partili ilçe başkanı Ömer Özdemir'in yaptığı sahtekarlıklar ortaya döküldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İfadelerine başvurulan mağdurlar, Sarıkamış İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Özdemir'in dini güçlerinin olduğunu ve bedenlerine giren cinleri çıkartarak hastalıklarını iyileştirebileceğini söyleyerek kendisini din adamı olarak tanıttığını anlattı. Kendisine gelen sözde hastaları iyileştirmek amacıyla falakaya yatıran zanlının bazı kişileri de asa ile tedavi etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

250 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

Küçük bir kız çocuğunun sırtındaki yaranın iyileştirileceğini vaat ederek kız çocuğuna şiddet uyguladığı ve eziyet ettiği belirlenen Ömer Özdemir'in 7 kişilik gruptan 250 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sarıkamış İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Özdemir, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.