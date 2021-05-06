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    • Güncel
    • 06.05.2021 10:54
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    • 06.05.2021 10:54
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    Mayıs ayının başlamasıyla birlikte gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. Uzun yıllardır tüm dünyada kutlanan ve en değerli varlığımız annelerinin kıymetine dikkat çekilen bu özel günde hediyeler alınır, güzel sözler söylenir. Bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek olsa da , ni haberimizde derledik. Anneniz uzakta da olsa ona hediyenizi göndererek, telefonda güzel sözler söyleyerek mutlu edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Anneler Günü ne zaman 2021?

    Anneler Günü ne zaman 2021? En güzel, anlamlı ve unutulamayacak Anneler Günü hediye önerileri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" sözünden yola çıkarak annelerin kıymetleri bilinmeli, üzmemeye, sadece bir gün değil her gün saygı ve sevgi göstermeye dikkat edilmelidir. 2021 Anneler Günü için hediye düşünenlerin işini kolaylaştıracak alternatifleri haberimizde bulabilirsiniz.

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021

    Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

    ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    ÇİÇEK

    Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır.

    BAHÇE MALZEMELERİ

    Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.

    KÜÇÜK EV ALETLERİ

    Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.

        NOSTALJİK ÜRÜNLER

        Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.

        Diğer hediye önerileri:
        -Bir kutu çikolata
        -Nevresim takımı
        -Şık bir saat
        -Birlikte kurabiye yapabilirsiniz
        -Bir demet çiçek ve küçük bir öpücük
        -Annenize bırakabileceğiniz bir not bile onu mutlu etmeye yeter
        -Güneş gözlüğü
        -Güzel bir çanta
        -Şık bir kıyafet

        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

        Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
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