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    • 06.05.2021 17:54
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve ziyaretleri sonrasında gittiği ’nın başkenti ’de temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

    İHA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve ziyaretleri sonrasında gittiği 'nın başkenti 'de temaslarını sürdürdü.

    Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Alman mevkidaşı ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüşmüştü.

    Çavuşoğlu daha sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

    Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

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