Git gide nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre git gide nasıl yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Türkçe'de özellikle ikilemelerin yazımlarında hatalara çok fazla rastlanıyor. Peki Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre git gide ayrı mı yoksa bitişik olarak mı yazılıyor? Anlam olarak neyi ifade ediyor? İşte yanıtı…
Gitgide TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Gitgide sözcüğünün yazım kurallarına uygun kullanımı TDK kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu kapsamda gitgide birleşik halde yazılan bir kelimedir. Bu kapsamda kelime için kullanılan git gide yazımı, yanlış olarak kabul edilmektedir.
Gitgide Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
- Sınav dönemi gitgide yaklaşıyor.
- Takip mesafesini gitgide aşmaya başladı.
- Karantina uzadıkça evdeki stok da gitgide azalmaya başlıyor.
Gitgide Nedir?
Gitgide, TDK sözlüğünde tanımlaması bulunan ve cümle içerisinde zarf görevinde kullanılan bir sözcüktür. Genel Türkçe sözlüğündeki tanımlamaya göre gitgide için "giderek ve gittikçe" açıklamasına yer verilmektedir.