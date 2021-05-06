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    • 06.05.2021 17:49
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılanlar arasında yer alıyor. Gündelik hayatta kullanılan pek çok kelimenin ne anlama geldiğini ve nasıl yazıldığını sorgulayan vatandaşlar en çok rastlanılan gitgide kelimesi hakkında bilgileri de merak ediyor. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu sıklıkla ziyaret ediliyor ve kelimelerin anlamlarına, yazılışlarına bakılıyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Git gide nasıl yazılır?

    Git gide nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre git gide nasıl yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Türkçe'de özellikle ikilemelerin yazımlarında hatalara çok fazla rastlanıyor. Peki Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre git gide ayrı mı yoksa bitişik olarak mı yazılıyor? Anlam olarak neyi ifade ediyor? İşte yanıtı…

    Gitgide TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Gitgide sözcüğünün yazım kurallarına uygun kullanımı TDK kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu kapsamda gitgide birleşik halde yazılan bir kelimedir. Bu kapsamda kelime için kullanılan git gide yazımı, yanlış olarak kabul edilmektedir.

    Gitgide Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    - Sınav dönemi gitgide yaklaşıyor.

    - Takip mesafesini gitgide aşmaya başladı.

    - Karantina uzadıkça evdeki stok da gitgide azalmaya başlıyor.

    Gitgide Nedir?

    Gitgide, TDK sözlüğünde tanımlaması bulunan ve cümle içerisinde zarf görevinde kullanılan bir sözcüktür. Genel Türkçe sözlüğündeki tanımlamaya göre gitgide için "giderek ve gittikçe" açıklamasına yer verilmektedir.

        İKİLEMELER NASIL YAZILIR?

        İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tıkır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

        bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine boyuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

        m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.

        İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.
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