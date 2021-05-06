Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında, "(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz" dedi. Ayrıca vize serbestisi konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bir an önce hayata geçmeli" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalardan öne çıkanlar

Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

"LİBYA'DA YENİ KURULAN HÜKÜMETE DESTEK VERMEMİZ LAZIM, PARALI ASKERLER ÇEKİLMELİ"

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

"GÜVENLİ TATİL İÇİN TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

SORU-CEVAP

AB İLE PROTOKOL KONUSU

Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın da katkısı ile AB ile ilişkierde daha pozitif bir ortam oluştu. Michel ve Von der Leyen ile olan diyalog da bunlardan bir tanesi. Baş başa görüşmede ben de vardım. Her konuyu görüştük, faydalı bir görüşmeydi. Protokol meselesi yüzünden diğer konuşulanlar gündemde yer almadı.

Üzülerek bir kez daha söylüyorum. Biz protokol kurallarını biliyoruz. Köklü bir devlet geleneğimiz var. Biz misafire nasıl davranılacağını biliriz. Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ile konseyin arasındaki kavgadan kaynaklandı. Ben de görünce biraz şaşırdım. Sonra Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de sordum, teyit edildi. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli. Ben kadın olduğum çin böyle oldu diyerek Türkiye'yi kast ediyorsa bu kabul edilemez. Bizim ülkemize birçok kadın başbakan, siyasetçi geldi. Kadın başbakanımız da oldu geçmişte. Kadının roü bizim ülkemizd eoldukça önemlidir. Kendi aralarındaki olayları söylersem ayıp olacak. Kendi aralarındaki çekişmeyi söylemeyeyim, bize yansıtmasınlar.