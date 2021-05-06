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    • 06.05.2021 18:42
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    Sağlık Bakanı yeniden paylaştı İşte vaka sayısı en çok azalan iller!

    Sağlık Bakanı , 5 Mayıs tarihinde paylaştığı vaka sayısına ilişkin grafikte il adlarının yanlış olarak yerleştirildiğini belirterek, koronavirüs vakalarının en çok azaldığı illeri paylaştı. İşte Koca'nın paylaşımı ve vaka sayısı en çok azalan iller...

    İşte vaka sayısı en çok azalan iller

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs tarihinde haftalık 100 binde vaka sayısına göre en çok azalış olan il tablosunda teknik bir hata yapıldığını belirtti.

    "DİKKATLERİNİZE SUNUYORUM"
    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'nın paylaşımına göre en çok vaka düşüşü olan iller sırasıyla şöyle:
    "Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Kırklareli."

    TÜM İLLERDEKİ HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI İSE

    Tüm illerdeki her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları ise şu şekilde; şöyle; İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31)

        Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04)

        Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58)

        İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14)

        Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32)

        Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12)

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        İşte vaka sayısı en çok azalan iller
        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı İşte vaka sayısı en çok azalan iller!