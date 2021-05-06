Dağdaki teröriste 10 bin adet ‘teslim ol’ kartı atıldı: Bayram sofrasında ablan ve yengelerin seni bekliyor

Bahar ayı ile birlikte yeraltındaki sığınaklardan çıkan teröristlerin yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle teslim olmalarını sağlamak için kırsal alana renkli kuşe kâgıda basılı üzerinde aile, tarih ve kültür temalı 10 bin adet kart bırakıldı. Kartlar, teröristlerin barınma alanları olan Diyarbakır Kulp ile Muş arasındaki Senyayla, Kulp-Sason arasındaki Zori bölgesi başta olmak üzere birçok noktaya helikopterlerden atıldı. Açık araziye bırakılan kartpostallardan birinde yer sofrasında yufka ekmegi ve çay bardakları görselinin üzerinde, "Bayram sofrasında İstanbul'da ablan ve yengelerin seni bekliyor" yazıyor.



Bir diğer kartpostalda ise Sur ilçesindeki tarihi Hasan Pasa Hanı bahçesindeki masa ve sandalyelerde çay, kahve içip vakit geçiren vatandaş görselinin üzerine, "En büyük cesaret ölümün kıyısında degil, yaşamın kıyısında olmaktır" yazısı yer alıyor. Bir diğer kartpostalda ise küçük bir çocugun Van kedisini sevdigi görselin üzerine, "Gel. Hayata birlikte deger katalım" yazısı yer alıyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ikna çalısmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha dün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldugunu açıkladı. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.