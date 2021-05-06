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    • 06.05.2021 08:37
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    CHP'li vekilin 6 akrabasının da bulunduğu 15 kişi "CHP’den bir hizmet görmedik" diyerek 'ye üye oldu

    CHP'den kaçış sürüyor. Son dakika haberine göre İzmir’de aralarında Milletvekili ’nun 6 akrabasının da bulunduğu 15 kişi, CHP’li belediyeden yıllardır bir hizmet görmediklerini belirterek ’ye üye oldu. AK Parti'nin mahalle temsilcisi ise, "CHP'nin hizmet yapmadığı ortada. AK Parti varsa hizmet var" dedi.

    CHP’den hizmet görmedik diyerek AK Parti'ye geçtiler

    İzmir'de yıllardır CHP'den bekledikleri hizmeti göremeyen vatandaşlar isyan etti. Karşıyaka Örnekköy'de, Milletvekili 'nun 6 akrabasının da bulunduğu 15 kişi üyesi oldu.

    Sabah'ın haberine göre Özcan Purçu'nun kuzeni , "Babam ve annem ile birlikte AK Parti üyesi olduk. Özcan Purçu'nun İzmir için hiçbir hizmetini göremedik. Daha iyi hizmetler yapabileceğini düşündüğümüz için AK Parti'ye geçtik. Mahallemizin sokakları yıllardır köstebek yuvası. Hiçbir işlem yapılmadı" diye konuştu. AK Parti'nin mahalle temsilcisi ise, "CHP'nin hizmet yapmadığı ortada. AK Parti varsa hizmet var" dedi.

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    Haberler Güncel CHP'li vekilin 6 akrabasının da bulunduğu 15 kişi "CHP’den bir hizmet görmedik" diyerek AK Parti'ye üye oldu