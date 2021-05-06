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    • 06.05.2021 09:30
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    SON DAKİKA: 'da 98 firariye şafak operasyonu

    Son dakika haberine göre, 'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi.

    İHA

    'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana'da 98 firariye şafak operasyonu