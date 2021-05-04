SON DAKİKA: Milyon dolarlık Thodex vurgununda mafya şüphesi!

Özer'in kaldığı otelin krokisi.

KRİPTO VARLIKLARI NAKTE DÖNÜŞTÜRME TELAŞINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yine Özer, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliğine gitmiş olabilir. Arnavutluk'ta kara parayı nakde çevirmenin diğer ülkelere göre kolay olabildiği öne sürüldü.



Sivil kaynaklara göre; büyük miktar parayla Arnavutluk'a gelen Özer'in elindeki miktarı öğrenen bazı şebekeler peşinde olabilir. Özer'in anlaşmayla gelmiş olabileceği ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği de değerlendiriliyor. Bu durumda istese de kurtuluşu olmayabilir.