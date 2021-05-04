SON DAKİKA: Milyon dolarlık Thodex vurgununda mafya şüphesi!

Firari Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği ya da ortaklık yaptığı değerlendiriliyor. Konuyla ilgili araştırmalar derinleşerek devam ediyor.
Türkiye'den milyarlarca lira değerinde kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, halen aranıyor. 391 bin kişiyi dolandıran şüphelinin Arnavutluk'ta olduğunu değerlendiren polis, firari kriptocunun izini sürüyor. Ülkede başta başkent Tiran olmak üzere tüm şehirlerde yoğun arama var.
Özer, artık Tiran'da olmasa da Arnavutluk'tan çıktığı düşünülmüyor. Sivil kaynaklara göre; kırmızı bültenle aranan Özer, 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşıdı. Bu kripto varlığı nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapmış ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. İşte detaylar: