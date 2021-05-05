Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.





SAAT 18.00'DE BAKAN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Toplantının ardından Bakan Koca, gelişmelere ilişkin saat 18.00'da YouTube üzerinden açıklamada bulunacak.



MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda, mutasyon, aşı takvimi ve aşı tedariği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerin artırılıp ya da azaltılması önerisi oluşacak.









BAKAN KOCA İLLERE GÖRE SAYILARI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haritaya göre en çok vaka İstanbul'da.