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    • Güncel
    • 05.05.2021 08:44
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    • 05.05.2021 10:09
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    SON DAKİKA: video konferansla toplanıyor! Bakan açıklama yapacak

    Son dakika haberine göre, , bugün saat 16.30'da, Sağlık Bakanı Dr. başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca, gelişmelere ilişkin saat 18.00'da YouTube üzerinden açıklamada bulunacak.

    takvim.com.tr
    Tüm gözler o saatte! Bugün toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.


    SAAT 18.00'DE BAKAN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNACAK
    Toplantının ardından Bakan Koca, gelişmelere ilişkin saat 18.00'da YouTube üzerinden açıklamada bulunacak.


    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Toplantıda, mutasyon, aşı takvimi ve aşı tedariği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca, alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerin artırılıp ya da azaltılması önerisi oluşacak.





    BAKAN KOCA İLLERE GÖRE SAYILARI AÇIKLADI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

    Haritaya göre en çok vaka İstanbul'da.



    Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" dedi.



    İşte Türkiye'de son durum



        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
        İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.



        İSTANBUL YİNE ZİRVEDE
        Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



        EN AZ VAKA O İLLERDE
        Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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