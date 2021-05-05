Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilecek olan yerli aşının vatandaşa, 'rapel doz' olarak uygulanabileceğini söyledi. Bakan Koca, " Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bu noktada vatandaşlar, Rapel doz nedir? Rapel aşı ne anlama geliyor?' Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!
RAPEL DOZ NEDİR? RAPEL AŞI NE ANLAMA GELİYOR?
Bazı aşıların daha fazla sayıda dozda uygulanmasının ardından uygulanan pekiştirme dozuna rapel doz denir.
Kısaca rapel aşı aşının ilk seferde tutmaması ihtimaline karşı ve bağışıklık sisteminin virüslerin nasıl göründüğüne dair bir hatırlatıcıya ihtiyacı olması durumunda yapılır.
Böylece daha iyi bağışıklık oluşması ve koruyuculuğun artması amaçlanmaktadır.