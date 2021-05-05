Rapel doz nedir? Rapel aşı ne anlama geliyor?

"HATIRLATMA DOZU"

Fahrettin Koca açıklamasında, "En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini." ifadelerini kullandı.