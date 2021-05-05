SON DAKİKA: MİT'teki FETÖ'cü bilişim casusuna 30 yıl hapis! Dikkat çeken Karlov suikastı bağlantısı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Emrah Kaşıkçı, bir süre özel sektörde yazılım alanında çalıştıktan sonra FETÖ mensuplarının da yardımı ile istihbarat görevlisi olarak teknik birimlerde çalışmaya başladı.
2016 yılında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği gerekçesiyle ihraç olan Kaşıkçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü olma' ve 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından dava açıldı.
KARLOV SUİKASTİ TANIĞININ TALİMATLARINI YERİNE GETİRMİŞ
Örgütle üniversite yıllarında tanıştığını ve örgüte ait evlerde kaldığını anlatan Emrah Kaşıkçı, mezun olduktan sonra örgüt üyelerinin yönlendirmesi ile istihbarat görevine başvurduğunu, ilk başvuruda olumlu sonuç gelmeyince bağlı bulunduğu mahrem abisine durumu bildirdiğini söyledi.
Özel bir şirkette çalıştığı dönemde ikinci başvurusunun olumlu gelmesinin ardından teknik bölümlerde çalıştığını ve 'Erhan' kod ismini kullandığını anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ihraç edilen Kaşıkçı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaşıkçı'nın FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarından olan ve itirafçı olarak Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kendisine aktardığı tespit edildi.