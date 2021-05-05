SON DAKİKA: MİT'teki FETÖ'cü bilişim casusuna 30 yıl hapis! Dikkat çeken Karlov suikastı bağlantısı

PERSONEL BİLGİLERİNİ İÇEREN DOSYAYI TESLİM ETTİM

Aynı şahısla tekrar görüşme yaptıklarını ve bu sefer kendisinden kendisinin çalıştığı başkanlıkta bulunan personellerin bilgisini istediğini kaydeden Kaşıkçı, "2011 yılı içerisinde Selçuk ile birebir de yaptığımız görüşmede bana 'Senin çalıştığın Başkanlık personeline ait bilgileri temin edebilir misin?' dedi. Ben de yine ilgileneceğimi söyledim, aynı yöntem ile Selçuk'a elde ettiğim personel bilgilerini içeren excel dosyasını teslim ettim" ifadelerini kullandı.



ÖRGÜTÜN FİŞLEME PROGRAMINI DÜZENLEMİŞ

FETÖ'nün istihbarat içerisindeki gizli yapılanmasına ilişkin görevlileri fişlemek için kullandığı 'Filemaker' isimli programda düzenlemeler yaptığını itiraf eden Emrah Kaşıkçı, istenilen talimatları uyguladığını, programa mahrem abilerin isteğine göre şekil verdiğini söyledi. 2015'te programı Sedat kod isimli Salim Zeybek'ten öğrendiğini ve taşınabilir veri tabanı programı olduğunu anlattığını ifade eden Kaşıkçı, kendisine program üzerinde çalışması için talimat verildiğini kaydetti. Kaşıkçı, "Sedat ile görüşmemizde Filemaker isimli bir programdan bahsetti. Bu program taşınabilir bir veri tabanı programı olduğunu söyledi, benden bu program üzerinde düzenlemeler yapmamı istedi. Program içeriğinde istihbaratta çalışan personel hakkında bilgilerin bulunacağını belirtti. Ben de bu program üzerinde bir müddet çalıştıktan sonra tekrar görüştüğümüzde son halini beraber verdik" diye konuştu. Kaşıkçı'nın, gizli kalması gereken belgeleri temin ettiği, örgütsel iletişimde kullanmak amacıyla operasyonel hat, SHU, Protonmail, Viber Sanal gibi programlar kullandığı ve FETÖ'nün istihbarat personellerinin bilgilerini işlediği ve künyesini tuttuğu Filemaker programında talimatla düzenlemeler yaparak, kurulumunda etkin olduğu tespit edildi.