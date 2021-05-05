Kanunun kabul edildiği 5 Mayıs'ın Noterler Günü olarak kutlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır etkinlik düzenleyemediklerini dile getiren Cin, Birliğin, noterlik mesleğinin en üst meslek örgütü olduğunu ve ülke genelinde de 18 noter odasının bulunduğunu kaydetti.

Noterlerin bir kamu hizmeti yaptığını ifade eden Cin, "Noter, vatandaşlarla vatandaşlar arasında, vatandaşla resmi kurumlar arasında özel hukuka ilişkin hukuki ilişkileri, sözleşmeleri belgelendirmek, diğer hukuki ilişkileri yine aynı şekilde düzenlemek yetki ve göreviyle donatılmış kamu görevlisidir." dedi.