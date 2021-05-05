Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ikinci el araç alım satımında kullanılan güvenli ödeme sisteminin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.
Cin, Noterlik Kanunu'nun 5 Mayıs 1972'de kabul edildiğini, böylelikle meslekle ilgili kurumsallaşmanın sağlandığını ve Türkiye Noterler Birliğinin kurulduğunu belirtti.
Kanunun kabul edildiği 5 Mayıs'ın Noterler Günü olarak kutlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır etkinlik düzenleyemediklerini dile getiren Cin, Birliğin, noterlik mesleğinin en üst meslek örgütü olduğunu ve ülke genelinde de 18 noter odasının bulunduğunu kaydetti.
Noterlerin bir kamu hizmeti yaptığını ifade eden Cin, "Noter, vatandaşlarla vatandaşlar arasında, vatandaşla resmi kurumlar arasında özel hukuka ilişkin hukuki ilişkileri, sözleşmeleri belgelendirmek, diğer hukuki ilişkileri yine aynı şekilde düzenlemek yetki ve göreviyle donatılmış kamu görevlisidir." dedi.
Cin, noterlerin Adalet Bakanlığına bağlı çalıştığını, atama ve denetim işlerinin de bakanlıkça yapıldığına dikkati çekti.
Kovid-19 salgını döneminde noterlerin çalışmaları ve alınan tedbirlere de değinen Cin, sürecin başlangıcından bu yana Adalet Bakanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği yetkililerinin düzenli aralıklarla toplantılar düzenlediğini söyledi.
Toplantılarda vatandaşların hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi ve toplum sağlığına yönelik tedbirler alındığını bildiren Cin, noterler ve personelinin duyarlılığı sayesinde yerine getirilen kamu hizmetinin aksatılmadan devam ettiğini anlattı.
Salgın döneminde noterliklerde nöbet sitemi ve e-Randevu uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Cin, "Yoğunluk yaratmayacak tedbirler aldık. Nöbet sistemini getirmek suretiyle noterlerimizin her gün yoğunluğa maruz kalmasını önlemiş olduk. Hem de vatandaşımızın kamu hizmetinden mahrumiyetini önlemiş olduk." şeklinde bilgi verdi.