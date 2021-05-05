5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? Dünya Ebeler Günü neden kutlanır, önemi nedir?

Ebelik mesleği yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelmiştir. İnsan hayatının başlangıcında yer alan ebelik mesleği kutsal meslekler arasındadır. Bu noktada vatandaşlar, Dünya Ebeler Günü Nedir? Dünya Ebeler Günü önemi nedir? Sorularının yanıtlarını merak edip araştırmaya başladı. Biz de konu hakkında detayları haberimizde ele aldık!
5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ NEDİR?
Dünya Ebeler Günü 5 Mayıs tarihinde kutlanan, annelere doğum sırasında yardım eden ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmelerini sağlayan sağlık çalışanları ebelerin öneminin ifade edildiği gündür. İnsan hayatının ilk başlangıcı olan doğumda görev alan sağlık çalışanları tüm aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışmaktadır. Ebelik mesleği yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelmiştir.
DÜNYA EBELER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden olan ebelik, insanla birlikte var olmuştur. Dünya Ebeler Günü önemi, toplumun geleceği için vazgeçilmez mesleklerden olmasıdır. Bu bakımdan mesleğin önemine dikkat çekmek amacıyla dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır.
Yurdun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet veren ebeler doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan ebeler, annenin doğum acısını dindirmek ve bebekle ailenin kavuşmasını sağlamak görevlerini üstlenmesiyle toplum için de saygın bir yere sahiptir.
Dünyadaki anne ve bebek ölümlerinin yüksek olduğu bölgelerdeki temel sorunların başında ebe sayısının yetersizliği gelmektedir. Anne ve bebek ölüm oranları ebe sayısının arttırılması ile düşürülmektedir. Doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki bilgisizlik ve tecrübesizlik ölümlere neden olmaktadır. Ebeler bu bakımdan toplum sağlığının koruyuculuğunu üstlenmektedir.
EBELİK NEDİR?
Ebelik, hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir.
Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşmaktadır. Ebeler doğum öncesi bakımı sağlamakta, doğumun gidişini yönlendirmekte ve normal doğum yapmaya yardımcı olmaktadır.
Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' sözcüğü eski Saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.