5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? Dünya Ebeler Günü neden kutlanır, önemi nedir?

DÜNYA EBELER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden olan ebelik, insanla birlikte var olmuştur. Dünya Ebeler Günü önemi, toplumun geleceği için vazgeçilmez mesleklerden olmasıdır. Bu bakımdan mesleğin önemine dikkat çekmek amacıyla dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır.

Yurdun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet veren ebeler doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan ebeler, annenin doğum acısını dindirmek ve bebekle ailenin kavuşmasını sağlamak görevlerini üstlenmesiyle toplum için de saygın bir yere sahiptir.

Dünyadaki anne ve bebek ölümlerinin yüksek olduğu bölgelerdeki temel sorunların başında ebe sayısının yetersizliği gelmektedir. Anne ve bebek ölüm oranları ebe sayısının arttırılması ile düşürülmektedir. Doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki bilgisizlik ve tecrübesizlik ölümlere neden olmaktadır. Ebeler bu bakımdan toplum sağlığının koruyuculuğunu üstlenmektedir.