Ramazan ayında fitre ile birlikte zekat, Müslüman'ın vermesi gereken bir sadakadır. Zekat, her Müslümanın uyması gereken İslam'ın 5 şartından biridir. Ramazan ayında fitre vermek kadar zekat vermek de önemlidir. Peki fitre ve zakat kimlere verilir, kimlere verilmez?Fitre ve zekatın ne anlama geldiği, kimlere ödenip ödenmediğini ve ne kadar oldukları hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.
FİTRE NEDİR?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105).
Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
2021 FİTRE NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl fitre miktarı 27 TL olarak açıklanmıştı.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.
Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.