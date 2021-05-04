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    • 04.05.2021 09:43
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    Zekat fitre nedir? 'da zekat ve fitre miktarı ne kadar? Kimler vermek zorundadır?

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla , ? Sorusunun yanıtını arıyor. Zekat, her Müslümanın uyması gereken İslam'ın 5 şartından biridir. ayında fitre vermek kadar zekat vermek de önemlidir. Peki , kimlere verilmez?Fitre ve zekatın ne anlama geldiği, kimlere ödenip ödenmediğini ve ne kadar oldukları hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

    Zekat fitre nedir? Zekat ve fitre miktarı ne kadar?

    Ramazan ayında fitre ile birlikte zekat, Müslüman'ın vermesi gereken bir sadakadır. Zekat, her Müslümanın uyması gereken İslam'ın 5 şartından biridir. Ramazan ayında fitre vermek kadar zekat vermek de önemlidir. Peki fitre ve zakat kimlere verilir, kimlere verilmez?Fitre ve zekatın ne anlama geldiği, kimlere ödenip ödenmediğini ve ne kadar oldukları hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.



    FİTRE NEDİR?

    Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105).

    Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

    2021 FİTRE NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz yıl fitre miktarı 27 TL olarak açıklanmıştı.

    FİTRE KİMLERE VERİLİR?

    Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.

    Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.

        SON 10 YILIN FİTRE BEDELLERİ

        2011 yılında: 7.5 TL
        2012 yılında: 8,5 TL
        2013 yılında: 9.5 TL
        2014 yılında: 10 TL
        2015 yılında: 11.5 TL
        2016 yılında: 15 TL
        2017 yılında: 16 TL
        2018 yılında: 19 TL
        2019 yılında: 23 TL
        2020 yılında: 27 TL

        ZEKAT NEDİR?

        Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

        Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

        "Ve rahmet olunmanız için salâtı ikame edin[mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun], zekâtı/vergiyi verin ve o elçiye itaat edin. (Nur/ 56)"

        ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

        Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.

        Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.

        ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

        Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

        Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 266).

        Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 268).

        Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî', II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

        "Allah yolunda" anlamına gelen "fî sebîlillah" ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.

            ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

            Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).
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