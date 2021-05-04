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    • 04.05.2021 10:37
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    SON DAKİKA: FETÖ'nün sözde Afrika sorumlusu 'da yakalandı

    Son dakika haberleri... n (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu , 'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    AA
    FETÖ'nün sözde Afrika sorumlusu paket

    Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

    FETÖ'nün sözde Afrika sorumlusu paket

    İBRAHİM TATAR GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan , gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
    Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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