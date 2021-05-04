HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ, İSYAN BASTIRILDI

27 Mart 1937 tarihinde Tunceli-Erzincan yolundaki bir köprünün Haydaran ve Demanan aşiretleri tarafından yakılması sonucu bölgeye bir askeri harekat yapılması gündeme geldi.

General Abdullah Alpdoğan, yanına aldığı 50 bin asker ile bölgeye gitti fakat dağları bir türlü aşamadı. Bunun sonucunda bir hava saldırısı gerektiğine karar verdi. Gerekli onayı alınca Sabiha Gökçen'i davet etti. Sabiha Gökçen de kabul edip, Hava Kuvvetleri'nden 3 uçak filosu ile havadan saldırı gerçekleştirdi.

Yapılan askeri harekat neticesinde isyan kısa sürede bastırıldı.