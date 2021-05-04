CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı.
Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" şeklindeki açıklaması kamuoyunda tepki topladı.
KONCUK: "ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU? YAZIK"
İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!" ifadelerini kullandı.
ÖZDAĞ: "ORHAN SARIBAL, ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDE SEÇİLİP ATATÜRK'E İHANETİNİ UNUTMAYACAK"
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Atatürk, Bayar ve Çakmak'a hakaret eden bir CHP milletvekili. Orhan Sarıbal, Türk milleti de asla senin Atatürk'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak."