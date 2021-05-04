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    • 04.05.2021 17:56
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    CHP'li 'dan çok konuşulacak '' paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı!

    Son dakika haberleri... CHP'li vekil , 'ün kurduğu partide olduğunu unutarak '' paylaşımı yaptı. Söz konusu paylaşıma eski li vekillerden sosyal medya kullanıcılarına kadar birçok kişiden tepki yağdı. İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili , "Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Yazık!" derken Ümit Özdağ ise "Türk milleti de asla senin Atatürk'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları Sarıbal'ın paylaşımını alıntılayarak "CHP kimlerin eline kaldı" diye tepki gösterdi.

    CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı.

    Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

    CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" şeklindeki açıklaması kamuoyunda tepki topladı.

    KONCUK: "ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU? YAZIK"
    İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!" ifadelerini kullandı.

    ÖZDAĞ: "ORHAN SARIBAL, ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDE SEÇİLİP ATATÜRK'E İHANETİNİ UNUTMAYACAK"
    İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Atatürk, Bayar ve Çakmak'a hakaret eden bir CHP milletvekili. Orhan Sarıbal, Türk milleti de asla senin Atatürk'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak."


        ÖZEN: KİMİN DÖNEMİNDE YAPILDI?
        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: "Eğer bu bir katliamsa; bunu kim yaptı? Kimin döneminde yapıldı? Orhan Sarıbal bunun da cevabını vermeli"


        SEVİNÇ: "NEREYE YÜRÜYORSUN CHP?"
        Gazeteci Şaban Sevinç: "Bir bu eksikti. Ermeni katliamı diyen de var, Kefere Kemal diyen de var, laiklik faşizmdir diyen de. Şimdi de Dersim Katliamı denilmiş. Nereye yürüyorsun CHP?"

        MEHMET ALİ ÇELEBİ: "NEDEN İSTİFA ETTİĞİMİZİ SORGULAYANLAR..."
        İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık! Neden istifa ettiğimizi sorgulayanlar bunlara alet mi olacaktık? Sizin hata olarak gördüğünüze biz omurga diyoruz!"



            KÜÇÜK: SORSAN ATATÜRK'ÜN PARTİSİ
            Avukat Zeynep Küçük: "Ha HDP, ha CHP, Sorsan, Atatürk'ün partisi"

            CHP'DEN HENÜZ SES ÇIKMADI
            Paylaşım sonrası CHP'den henüz bir açıklama yapılmazken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ne diyeceği merak konusu oldu.

            NE OLDU?
            Kurtuluş Savaşı sonra Dersim Bölgesi'nde aşiretler arasında süregelen çatışmalar hükümet tarafından bastırılmak istenmişti.

            1935 yılında, İsmet Paşa kendisine sunulan çeşitli raporlar üzerine, 'Dersim Planı'nı oluşturdu.

            Planın hazırlık ve silahsızlandırma aşaması üç yıl olarak belirlendi. 1935 yılında Tunceli Kanunu çıkartıldı ve 1936 yılında, bölgeye asker konuşlandırıldı. Ancak bölgedeki sorunlar bitmedi.

            HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ, İSYAN BASTIRILDI
            27 Mart 1937 tarihinde Tunceli-Erzincan yolundaki bir köprünün Haydaran ve Demanan aşiretleri tarafından yakılması sonucu bölgeye bir askeri harekat yapılması gündeme geldi.

            General Abdullah Alpdoğan, yanına aldığı 50 bin asker ile bölgeye gitti fakat dağları bir türlü aşamadı. Bunun sonucunda bir hava saldırısı gerektiğine karar verdi. Gerekli onayı alınca Sabiha Gökçen'i davet etti. Sabiha Gökçen de kabul edip, Hava Kuvvetleri'nden 3 uçak filosu ile havadan saldırı gerçekleştirdi.

            Yapılan askeri harekat neticesinde isyan kısa sürede bastırıldı.

                'KATLİAM' İFADESİNE İSYAN EDİLDİ
                Sarıbal'ın 'Dersim Katliamı' ifadeleri tepki çekerken birçok sosyal medya kullanıcısı, Atatürk'ün kurduğu partide 'katliam' kelimesinin kullanılmasına isyan etti.
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                Haberler Güncel CHP'li Orhan Sarıbal'dan çok konuşulacak 'Dersim katliamı' paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı!