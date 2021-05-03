Terör örgütü PKK'ya şok! İnlerine girilen hainler kabusu yaşıyor: Terörü bitirmekte azimliyiz kararlıyız





YANINDA OLACAĞIZ

Türk Silahı Kuvvetleri haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ediyor. Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız.



46 OLDU

Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasının birkaç dakika sonrasında gelen bilgiye göre Atak Helikopterlerimiz 2 haini daha etkisiz hale getirerek sayıyı 46'ya çıkardı.

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