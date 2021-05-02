Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2021 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2021 15:23
    ABONE OL

    SON DAKİKA: MSB duyurdu! helikopteri etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberi... , 2 PKK’lı teröristin helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi." denildi.

    MSB duyurdu: ATAK helikopteri etkisiz hale getirdi!

    Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüs aşılarında 3. doz gerekli olacak mı?
    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB duyurdu! ATAK helikopteri etkisiz hale getirdi