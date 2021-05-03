Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele açıklaması: 83 milyona sözümüzdür

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın başta terörle mücadelede olmak tüm alanlardaki yeniliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Terörle mücadelede 2016'da yapılan köklü strateji değişikliğinin bu başarı hikayesinin ana dayanak noktasını oluşturduğuna işaret eden Aktaş "Terörle mücadele kapsamında ahtapotun kolları bir bir kesiliyor" dedi. Aktaş şunları söyledi:
PKK'YA KARŞI TARİHİ BAŞARI:
Türkiye'nin terörle mücadelesinde özellikle son 4-5 yılda bütün dünyaya örnek bir başarı hikayesi çıktı. Sadece ülkemizin birlik ve beraberliğine değil, kalkınması, gelişmesi ve büyümesine de düşman olan, evlatları annelerinden koparan ve insanımızı acımasızca katleden PKK terörü ile mücadelede diğer güvenlik birimlerimizle tarihi bir başarı hikayesi yazıyoruz. Gerek etkisiz hale getirilen terörist sayısı, gerek ele geçirilen silah ve mühimmat sayısı gerek düzenlediğimiz operasyon sayısı gerekse örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısındaki artış bunun temel göstergesi.