Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele açıklaması: 83 milyona sözümüzdür

İNSAN ÜSTÜ GAYRET

Ülkeyi hedef alan tüm terör örgütlerine karşı insan üstü bir gayret ve bütüncül bir anlayışla mücadeleyi sürdürüyoruz. Terörle mücadele kapsamında ahtapotun kolları bir bir kesiliyor. Adları farklı olsa da amaçları aynı olan PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ve diğer tüm terör örgütlerini hareket edemez noktaya getirmek ve bu meseleyi ülkemizin gündeminden çıkarmak nihai hedefimizdir. Ülkemize ve milletime karşı boynumuzun borcudur, vicdani ve temel sorumluluğumuzdur ve 83 milyona sözümüzdür.