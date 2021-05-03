Tam kapanmada noterler açık mı? Nöbetçi noterler çalışacak mı? Sorularının yanıtları gündemde yüzbinlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Alım satım, vekaletname, ifade tutanağı gibi daha pek çok işlemin yapıldığı bu kurumlar tam kapanmanın olacağı 17 günlük süreçte hizmet veriyor mu? Tüm illerden vatandaşların merak ettiği güncel noter çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.
TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?
Koronavirüsü tedbirleri sebebiyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan resmi açıklamalarda alınan kararla tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı ve noter çalışanlarının da muaf olacağı biliniyor.
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." şeklinde konuştu.