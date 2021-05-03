Yayınlanan genelgeye göre aynı şekilde zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf tutulacak.

NOTER NEDİR?

Noter, kanunların verdiği yetkiye dayanarak , özel veya tüzel kişilerin çeşitli belge ve işemlerine yasal geçerlilik sağlayan, yasaların belirlediği diğer görevleri yerine getiren ve kendine ait bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noterlik ise bir kamu hizmetidir. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin olduğu bölgede, o mahkemenin yargı çevresinde noterlik işlerini yapmak için yetkili olan bir noterlik kurulur.