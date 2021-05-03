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    • 03.05.2021 09:58
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    • 03.05.2021 10:01
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    Gündemde tüm illerden binlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda koronavirüs vakaları değerlendirildi ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Bununla birlikte vatandaşlar pek çok kurumun çalışma saatlerini merak etti. Peki ? Bu kurumlarla işleri olanlar için ni haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada noterler açık mı?

    Tam kapanmada noterler açık mı? Nöbetçi noterler çalışacak mı? Sorularının yanıtları gündemde yüzbinlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. Alım satım, vekaletname, ifade tutanağı gibi daha pek çok işlemin yapıldığı bu kurumlar tam kapanmanın olacağı 17 günlük süreçte hizmet veriyor mu? Tüm illerden vatandaşların merak ettiği güncel noter çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.

    TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

    Koronavirüsü tedbirleri sebebiyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan resmi açıklamalarda alınan kararla tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı ve noter çalışanlarının da muaf olacağı biliniyor.

    Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." şeklinde konuştu.

        NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

        Cin, vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini kullanabileceğini de hatırlattı ve bu dönemde çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00 ve 16.00 olacağını aktardı.

        Yayınlanan genelgeye göre aynı şekilde zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf tutulacak.

        NOTER NEDİR?

        Noter, kanunların verdiği yetkiye dayanarak , özel veya tüzel kişilerin çeşitli belge ve işemlerine yasal geçerlilik sağlayan, yasaların belirlediği diğer görevleri yerine getiren ve kendine ait bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noterlik ise bir kamu hizmetidir. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin olduğu bölgede, o mahkemenin yargı çevresinde noterlik işlerini yapmak için yetkili olan bir noterlik kurulur.

        NOTERDE YAPILAN İŞLEMLER NELER?

        – Evlenme sözleşmesi,
        – Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
        – Zilyetlik devri sözleşmesi
        – Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
        – Şirket sözleşmesi,
        – İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
        – Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
        – Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
        – Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
        – Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
        – Kira sözleşmesi,
        – Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
        – Taksim ve ifraz sözleşmesi,
        – Evlat edinme sözleşmesi,

            – Temlik,– Taahhütname,
            – Kefaletname,
            – Vasiyetname,
            – Vakıf senedi,
            – Aile vakfı senedi,
            – Tanıma senedi,
            – Muvafakatname,
            – Sulhname,
            – Yeddiemin senedi,
            – Rehin senedi,
            – Borç senedi,
            – Fesihname,
            – İbraname,
            – Beyanname,
            – Şahadetname,
            – Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,
            – Emanetleri saklama tutanağı,
            – İfade tutanağı,
            – Tespit tutanağı,
            – Vekaletname,
            – Defter onaylanması,
            – Çevirme,
            – Örnek çıkartma,
            – İmza sirküleri,
            – Protesto işleri,
            – İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
            – Tescil,

            Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

            – Tespit işleri,

            – Emanet işleri,

            – Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

            – Tebligat işleri
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            Haberler Güncel Tam kapanmada noterler açık mı? Nöbetçi noterler çalışacak mı? İşte güncel noter çalışma saatleri…