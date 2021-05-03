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    • 03.05.2021 13:43
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    SON DAKİKA: MSB duyurdu: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'a gitti

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile 'nın başkenti Trablus'a gittiğini bildirdi.

    MSB duyurdu: Akar'dan kritik ziyaret

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 'nın başkenti Trablus'a gitti.


    ESKİŞEHİR'DEKİ DENETLEMELERİ TAMAMLADI
    Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği 'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı.


    ORGENERAL GÜLER İLE TRABLUS'A GİTTİ
    Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB duyurdu: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'a gitti