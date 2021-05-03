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    • 03.05.2021 13:56
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Özellikle konut alım satımı yapacak olan kişiler bu işlemlerin tam kapanma süreci olan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ev alma hayali kuran binlerce kişi normalleşme tarihini mi bekleyecek yoksa ? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada tapu daireleri açık mı?

    Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? Sokağa çıkma yasağında konut alım satım işlemleri yapılabiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer aldı. Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla belirli tarihler arasında tam kapanma kararı alındı ve tüm illerde geçerli olacak. Bu gelişmenin ardından sokağa çıkma yasağından tapu dairelerinin muaf olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar…

    TAM KAPANMADA TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?

    Tapu randevusu alan kişilerin cep telefonlarına gelen kısa mesaj bilgisi sayesinde sokağa çıkma yasağından o saatler arasında muaf tutulacağını aktaran Başaran, "Bu sayede işlemlerini yapabilmek adına tapu dairelerine gidebilecekler. Ancak öncesinde mutlaka tapu randevusu alınmış olması şartı aranacak. Randevusu olmayan kişilerin hem tapu dairelerinde işlemleri yapılmayacak hem de güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağı ihlali nedeni ile para cezası uygulanacak" diye konuştu.

    TAPU DAİRESİ MESAİ SAATLERİ

    Tapu Daireleri çalışmalarına rağmen saatlerin değişiklik yapıldığını belirten Başaran, "Tapu daireleri sabah saat 10.00'da hizmet vermeye başlayacak. Mesai bitimi ise 16.00 olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

    TAPU RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Tapu randevu işlemleri için vatandaşlar, web tapu ve Alo 181'den kolayca başvuru yapabiliyor.

        TAPU DAİRESİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

        Aile konutu şerhi

        Ayırma

        Ayni sermaye konulması suretiyle tescil

        Bağış

        Beyanlar sütununda belirtme

        Birleştirme

        Cins tashihi

        Devre mülk hakkı tesisi

        Düzeltme

        Eklentinin yazımı

        Finansal kiralama sözleşmesi belirmesi

        Geçit hakkı tesisi

        İnfita hakkı tesisi

        İpotek

        İrtifak hakkı

        Kamulaştırma

        Kamuya devir veya terk işlemleri

        Kat irtifakı tesisi

        Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

        Kat irtifakının sona ermesi

        Kat karşılığı temlik

        Kat mülkiyeti kurulu taşınmazlarda kat ilavesi

        Kat mülkiyeti tesisi

        Kat mülkitetinin sona ermesi

        Kira sözleşmesinin şerhi

        Kooperatiflerde ferdileşme

        Mirasın intikali

        Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili

        Ölünceye kadar bakma akdi sözleşmesi

        Pay temliki

        Satış

        Satış vaadi sözleşmesinin şerhi

        Şerhler sütununda belirtme

        Şufa, iştira, vefa hakkı şerhi

        Tahsis işlemleri

        Taksim (paylaşma)

        Taşınmaz sorgulaması, kayıt ve belge örneği istemi

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        Haberler Güncel Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? Sokağa çıkma yasağında konut alım satım işlemleri yapılabiliyor mu?