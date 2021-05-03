Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? Sokağa çıkma yasağında konut alım satım işlemleri yapılabiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer aldı. Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla belirli tarihler arasında tam kapanma kararı alındı ve tüm illerde geçerli olacak. Bu gelişmenin ardından sokağa çıkma yasağından tapu dairelerinin muaf olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar…
TAM KAPANMADA TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?
Tapu randevusu alan kişilerin cep telefonlarına gelen kısa mesaj bilgisi sayesinde sokağa çıkma yasağından o saatler arasında muaf tutulacağını aktaran Başaran, "Bu sayede işlemlerini yapabilmek adına tapu dairelerine gidebilecekler. Ancak öncesinde mutlaka tapu randevusu alınmış olması şartı aranacak. Randevusu olmayan kişilerin hem tapu dairelerinde işlemleri yapılmayacak hem de güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağı ihlali nedeni ile para cezası uygulanacak" diye konuştu.
TAPU DAİRESİ MESAİ SAATLERİ
Tapu Daireleri çalışmalarına rağmen saatlerin değişiklik yapıldığını belirten Başaran, "Tapu daireleri sabah saat 10.00'da hizmet vermeye başlayacak. Mesai bitimi ise 16.00 olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
TAPU RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Tapu randevu işlemleri için vatandaşlar, web tapu ve Alo 181'den kolayca başvuru yapabiliyor.