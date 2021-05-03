TAM KAPANMADA TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?



Tapu randevusu alan kişilerin cep telefonlarına gelen kısa mesaj bilgisi sayesinde sokağa çıkma yasağından o saatler arasında muaf tutulacağını aktaran Başaran, "Bu sayede işlemlerini yapabilmek adına tapu dairelerine gidebilecekler. Ancak öncesinde mutlaka tapu randevusu alınmış olması şartı aranacak. Randevusu olmayan kişilerin hem tapu dairelerinde işlemleri yapılmayacak hem de güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağı ihlali nedeni ile para cezası uygulanacak" diye konuştu.