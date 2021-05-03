

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarikatlar raporunda terör örgütü 'FETÖ'yü savunan' bir grup olarak tanımlanan, "Silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti. Bir bekçinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla tam da Furkancılar'ın aradığı provokasyon ortamı oluşmuş oldu. Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yaptı.

HEM YASAĞI ÇİĞNEDİLER HEM DE POLİSE DİRENDİLER

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu tedbirler kapsamında vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmanın yasak olduğunu bilmelerine rağmen Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini provokasyona alet ettiler. Gaziantep'te itikafa girenler ise gittikleri camilerde yasak olmasına rağmen polise direndi.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNDAN YARGILANAN KUYTUL PROVOKASYON EKİBİNİ HAZIRLADI

Suç örgütü kurma suçundan yargılanmış olan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" provokatif sözleri üzerine gelen kişilerin provokasyon ekibi olduğu anlaşıldı.

PROVOKATÖR BEKÇİ ADETA DESTEK OLDU!

Sosyal medyada paylaşılan provokasyon görüntülerinde bir polisin camide bulunmanın yasak olduğunu söylemesinin hemen ardından bir bekçi, tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı ve 'Furkancılar'ın amaçları gerçekleşmiş oldu.

O BEKÇİ AÇIĞA ALINDI

Gaziantep Valiliği, Alparslan Kuytul'un bizzat organize ettiği provokasyon olayına ilşkin "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır." açıklamasını yaptı.

İŞTE PROVOKASYONUN BİR BAŞKA KANITI

Gaziantep Valiliği açıklamasında "Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır." denildi ve Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un provokasyonu nasıl planladığı bir kere daha gözler önüne serildi.

BİR AÇIKLAMA DA EMNİYETTEN

Emniyet Genel Müdürlüğü de provokasyon görüntülerinin ardından bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada:

"Silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yanlılarının, bazı illerde itikaf ibadetinin suistimaline yönelik girişimleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

"Silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir.

İtikaf, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na göre, Ramazan ayı içinde gerçekleşen ve "zorunlu hâller dışında camiden çıkılmadan" yapılan bir ibadettir.

Pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde, teravih namazları dahi evde kılınarak fedakarca davranılırken, söz konusu şahıslar tarafından yukarıda tanımlanan itikaf ibadetinin kurallarına dahi uyulmadan, istismar edilerek örgütlü provokasyon yapılmaya çalışılmıştır.

Anılan şahıslar, 2 Mayıs 2021 tarihinde yatsı namazını müteakip, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda müftülükler aracılığıyla bildirdiği kurallara uymamış yine kurallar uyarınca mülki idare amirliklerinden herhangi bir izin başvurusunda da bulunmadan 3 camide toplanmış ve cami görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Yaşananlar üzerine cami görevlileri tarafından kolluk güçlerinden yardım istenmiştir.

PROVOKATÖR BEKÇİ PROVOKASYONUN NEDENİNİ OLUŞTURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavsiyesine rağmen anılan şahıslar, camiden çıkmama konusunda direnmiş ve daha önceden yaptıkları hazırlıklarla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla örgütlü provokasyonda bulunmuşlardır.

Yaşanan olay karşısında anılan şahıslar, kolluk güçlerince defalarca uyarılmış, uyarılara hakaret ve küfürlerle karşılık verilmiş, bunun üzerine kademeli güç kullanmak suretiyle müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personel, tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır.

Daha sonra şahıslar gözaltına alınmış, polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, görevin yaptırılmasını engellemeye yönelik fiziki mukavemette bulunmak ve diğer tedbirlere riayet etmemekten işlem başlatılmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış, bahsedilen personel açığa alınmıştır.

Bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyecek olup, devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerde bu örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.