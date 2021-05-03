İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Satışa izin verilen ürünler hangileri? Satışı yasak olan ürünler listesi!

İçişleri Bakanlığı market genelgesi ile 7 Mayıs'tan itibaren birçok ürünün satışına yasak geldi. Temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki ürünlerin satışı yasaklanacak. Vatandaşlar satışa izin verilen ürünler hangileri sorusuna da yanıt aramaya başladı. Satışı yasak olan ürünler listesi de araştırılmaya başlandı. İşte satışa izin verilen temel ihtiyaç ürünleri hakkında merak edilen bilgiler!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MARKET GENELGESİ!
İçişleri Bakanlığı'nın "Market Tedbirleri" konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlenerek, valilere duyuruldu.
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtildi.
Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı hatırlatıldı.
SATIŞA İZİN VERİLEN VE YASAK OLAN ÜRÜNLER!
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.