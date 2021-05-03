İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Satışa izin verilen ürünler hangileri? Satışı yasak olan ürünler listesi!

SATIŞA İZİN VERİLEN VE YASAK OLAN ÜRÜNLER!

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.