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    • 04.05.2021 06:51
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan anneleriyle iftarda buluşacak

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Anneleri ile iftarda bir araya gelecek. İftar programına katılacak olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır Annelerinin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle buluşacak

    Başkan Erdoğan bu hafta ayrıca 'da, Anneleri ile iftarda bir araya gelecek. İftar programına katılacak olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Diyarbakır Annelerinin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.



    EYLEM KALDIKLARI OTELDE DEVAM EDİYOR
    HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 'tam kapanma' sebebiyle kaldıkları otelde devam ediyor.

    BUGÜN "AZINLIK TEMSİLCİLERİ" İLE İFTARDA BİR ARAYA GELECEK
    Öte yandan Türkiye gazetesinde yer alan haber göre, Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "azınlık temsilcileri" ile iftarda bir araya gelecek. Azınlık temsilcilerinin, hem beklentilerini hem de yeni anayasa çalışmaları hakkındaki görüşlerini Başkan Erdoğan'a iletmeleri bekleniyor. Buluşmada gündeme gelecek bir diğer konu ABD Başkanı 'ın sözde Ermeni soykırım açıklaması olacak. Erdoğan, Biden'ın bu konudaki tutumu ile ilgili Ermeni cemaatinin görüşlerini dinleyecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle iftarda buluşacak