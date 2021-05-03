Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?

Sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı market tedbirleri konulu genelgeyi 81 il Valiliğine gönderdi. Marketlerde nelerin satılıp nelerin satılmayacağına ilişkin detaylı bilgiler de paylaşılmış oldu. Merak edilen sorulardan birisi marketlerde sigara satışı yasak mı oldu. Sigara satışı yasaklandı mı?
SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın "Market Tedbirleri" konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlenerek, valilere duyuruldu.
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtildi.
Temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.