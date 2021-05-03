'AĞABABALAR GİTTİ, İÇERİDEKİLER GARİBAN'

Kılıçdaroğlu ile aynı gün Habertürk yayınına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de haoisteki FETÖ'cüleri gariban olarak niteledi. 15 Temmuz'u yapan, kumpaslar kuran, istihbarat örgütleriyle işbrliği yapan FETÖ'cülerin yakalanmasını görmezde gelen Akşener şunları söyledi: "15 Temmuz'un bütün ağababaları gitti, ne kadar gariban varsa içeride. Bu tırnak içinde dini grup değil mi? Darbe yapmaya kalkıştınız, her türlü çirkinliği, pisliği yaptınız. Ağa babalar uçtu gitti."

'BOŞUNA YATAN' DEMİRTAŞ'IN SUÇLARI NE?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 4 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından geçen gün onandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Kobani olaylarına ilişkin iddianamede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davalara da yer verilmişti. İddianamede yer alan araştırma tutanağında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde dosyalarının olduğu kaydedilmişti.