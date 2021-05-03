Türkiye'de FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadeleye karşı ABD ve Avrupa vites yükseltti. Alman Hükümeti'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemesinin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye kararının (ifade özgürlüğü) ardından ABD'de bir grup Demokrat senatör, Türkiye'nin insan hakları sicilini iyileştirmemesi durumunda Ankara'ya yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını tekrar sundu. İçeride de sürece destek veren açıklamalar dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN ABD PROPAGANDASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sınır ötesiyle eşzamanlı terörle mücadeleyi hedef alan açıklamalar yaptı. ABD'li senatörler Edward Markey, Ron Wyden ve Jeff Merklet, tasarıyı cuma günü Senato'da duyurdu. Yasa tasarısının, "Türkiye hükümetinin fikir ve siyasi suçluların tutuklanmasından, gazetecilerin siyasi gayelerle gözaltına alınmasından, sosyal medya aracılığıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından ve uluslararası olarak tanınan diğer insan haklarının ihlallerinden sorumlu bulunan yetkililerine odaklanacağı" ifade edildi.
FETÖ'NÜN EZİLMESİNDEN RAHATSIZLAR
19 sayfalık tasarıda, "Ankara'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni soruşturma adı altında 10 binlerce kişiyi gözaltına aldığı ve siyasi özgürlüklerin üzerine çöktüğü" ifade ediliyor. Tasarı aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye'deki 'siyasi tutukluların' serbest bırakılması misyonuyla çalışan sivil toplum kuruluşlarına yardım verme direktifinde bulunuyor. Demokrat senatörlerin kaleme aldığı tasarı Ankara'ya, "Gazeteciler için oluşan kötü iklimi ciddi bir şekilde iyileştirme" ve "Hükümete bir internet sitesini engelleme veya içeriğini kaldırma hakkı veren yasanın kaldırılması veya düzeltilmesi gibi yollarla internetteki ifade özgürlüğüne yapılan baskıyı kaldırma" çağrısında bulunuyor. Aynı tasarı, "Türkiye'de hükümetin avukatları, hakimleri ve savcıları ayrım gözetmeden yargılamayı durdurması ve tarafı olduğu uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini" savunuyor. Tasarı, belirtilen adımlar atılmazsa Başkan'ın Türkiye'ye Magnitsky Yasası ve Kaşıkçı Yasağı üzerinden yaptırım uygulamasını öngörüyor.