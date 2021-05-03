Sultangazi'de kargo minibüsü polis aracına çarptı. Savrulan ekip aracı park halindeki bir kamyonete çarparak durabilirken, araçtaki bir polis ve bekçi ile minibüs şoförü yaralandı.



Kaza Sultangazi'de dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Elchin Alakbarlı yönetimindeki 34 NA 2913 plakalı özel bir firmaya ait kargo minibüsü Orhangazi Caddesi ile D Caddesi kesişimindi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ekip aracı park halinde duran bir kamyonete çarparak durabildi. Araçta bulunan bir polis ve bekçi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI DUYAN MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı haber alan çok sayıda polis ve bekçi yaralanan meslektaşlarına yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi alan polisler, ekip aracında ki meslektaşlarının malzemelerini başka bir araca taşıdı. Kazaya karışan ekip aracı ile minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı.