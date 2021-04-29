Son dakika... 17 Mart 2013'de İstanbul Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme meydanında BDP il teşkilatı ve Halkların Demokratik Kongresinin ortaklaşa düzenlediği Nevruz etkinliğinde eski BDP ve HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PKK'lı teröristleri kastederek "Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenlerin kendilerini davet ediyorum, omzuna G-3 takıp gitsinler" demişti. Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açılan Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Demirtaş'ın avukatları sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmeyerek savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle ceza dosyasını temyize götürdü.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI "KARAR BOZULSUN"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş'a gönderilen esas hakkındaki mütalaayla ilgili Demirtaş'ın süre istediğinin dosyada mevcut olduğunu belirtilerek kararın bozulmasını talep ederek dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne tebliğ etti.