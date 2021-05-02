Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerdi, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararla tam kapanmaya geçildi. Kapanma sonrasında düşüşün hızlandığı vaka sayılarında ve kırmızı olarak bilinen illerden güzel son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yoğun bakımda yatışların sıfıra kadar düştüğü iller oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tam kapanma sürecine dair açıklamaları olurken Bilim Kurulu üyelerinin rahatlama için tahminleri de peş peşe gelmeye başladı. İşte tam kapanma sürecinden son dakika haberleri;
BAKAN KOCA'DAN SEYAHAT VE SAHİLE GİTME UYARISI
"Bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Daha önce bir buçuk metre mesafenin koruyabildiğini ama şimdi en az iki metre mesafe olması gerektiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kapalı ve kalabalık ortamlarda olunmaması noktasında bir gayret içinde olması gerekir. Bu anlamda, bu hareketliliğin bir risk taşıdığını söyleyebilirim ama tedbir anlamında hassasiyet gösterilirse bu riskin daha da azalacağı kanaatindeyim."
2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZİN BELGESİ ÇIKARTTI
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs haritasında kımızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları düşüyor. Düziçi ilçesinde düşen vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesinde bulunan covid yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Başhekim Aysun Albayrak, ilk kez hasta yatışının olmadığını söyledi.